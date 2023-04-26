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لبنان

لجنة المرأة والطفل تابعت مناقشة خطة عمل المجلس الأعلى للطفولة

Lebanon 24
26-04-2023 | 06:14
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عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب عناية عزالدين، وتابعت اللجنة مناقشة خطة عمل المجلس الاعلى للطفولة بعد الاطلاع على التقرير. (الوكالة الوطنية)
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