لجنة المرأة والطفل تابعت مناقشة خطة عمل المجلس الأعلى للطفولة

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب عناية عزالدين، وتابعت اللجنة مناقشة خطة عمل المجلس الاعلى للطفولة بعد الاطلاع على التقرير. (الوكالة الوطنية)

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