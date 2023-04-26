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لبنان

فرعية "اللجان" أنهت دراسة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية

Lebanon 24
26-04-2023 | 06:23
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب أيوب حميد، في حضور النواب: جيمي جبور، شوقي الدكاش، فادي كرم، رامي أبو حمدان وهادي أبو الحسن.
 
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كما حضر الجلسة كل من مستشار وزير الزراعة المهندس ابراهيم حاوي ورئيس دائرة الصيد المائي والبري في وزارة الزراعة عماد لحود، وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
 
وأنهت اللجنة دراسة اقتراح القانون المذكور أعلاه، على أن تعقد جلسة أخيرة للإطلاع على الصياغة النهائية. (الوكالة الوطنية)
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