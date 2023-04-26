اجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار.. حميه: ايراده سيقارب 200 مليون دولار

وطنية – عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الاول في شركة "طيران الشرق الاوسط" والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على ابواب الصيف وموسم السياحة.

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وبعد الاجتماع، قال عطيه عن زيارة اللجنة الى شركة "طيران الشرق الأوسط": "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. ان توقيت جولتنا هي على أبواب الموسم السياحي، ونحن اعطينا اهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع وخصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر و المعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".

وأضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط و بأجنحة الأرز التي تجول العالم ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم وايضا تمنينا ان يكون موضوع الشفافية اكثر وان يكون المجلس النيابي على اطلاع أكثر. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا الى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم وأخبرنا السيد الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2005 وستفتح الشركة على دول أخرى".

وتابع: "نحن هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".







بدوره، قال الوزير نصار:" الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".



أضاف:" نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل لكن علينا التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا قادمون على موسم سياحي واعد جدا وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز عدد الوافدين خلال العام الماضي والتركيز الأساسي يجب ان يكون على مطار بيروت وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى ان عمر مطار بيروت اكثر من ثلاثين عاما ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان قد بدأ العمل بإنشائه وهذا مطلب نسمعه دائما".



ثم انتقلت اللجنة مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره حميه والحسن وقائد جهاز امن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.

وبعد الاجتماع كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وانجاز معاملات المسافرين، مرورا بالسوق الحرة، وصولا الى قاعة وصول الركاب واستلام الحقائب.





بعد الجولة، قال عطية: "هناك بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع السادة الوزراء".



واردف: "موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب ان يحل اليوم قبل الغد، بأن يتم تحويل مبلغ ال ٢٠ بالمئة. هذا قانون وغير مسموح تجاوزه، إذ ان ٢٠ بالمئة من دخل المطار هي من رسم المغادرة اي ما يقارب ٢٥ مليون دولار وذلك لتفادي مشكلة الازدحام الزحمة، بالاضافة الى موضوع الصيانة".

وطالب الأمن العام ومن قوى الأمن الداخلي تعزيز عناصر الأجهزة الأمنية من اجل تسهيل انسيابية امور التفتيش". وقال: "ولا بد ان التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة هو امر مهم جدا لتنفيذ بعض الملاحظات التي اخذناها اليوم".



وشكر عطيه وزير الأشغال وادارة المطار على "الجهد الذي يبذلونه من اجل تحسين مداخيل الدولة"، وقال: "أدعو الى الاصرار على المطالبة بالحصول على العشرين مليون دولار من اجل ابقاء هذه النافذة مضيئة خصوصا واننا نتوقع موسما واعدا وعددا كبيرا من السياح سيساهمون في نهوض لبنان. واقول للجميع اهلا بهالطلة في لبنان".





بدوره، رحب وزير الاشغال بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. وقال: بالنسبة الينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة اربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سندخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار".

وشدد على ان "التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش".

وتابع: "بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان احد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءا من منتصف ايار ستصبح اجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الاجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لاكثر من مرة يوميا. والكل يعلم كيف تم شراء اجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الالمان ودون دفع اي ليرة لبنانية".

وقال: "اننا على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معا عملنا على اقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

اضاف: "هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير امام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع واعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام ٢٠١٩، ان قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز امن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرا لقلة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية ان تولي الموضوع الاهتمام الاكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس انما بتأمين الموارد. ان وزارة الاشغال ومنذ خمسة اشهر، تزود الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا اي دولار".

وختم: "المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتم بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى ابعد الحدود".



نصار



من جهته، قال وزير السياحة: "هناك توصيات تتعلق بتحويل وزارة المال وفقا للقانون الذي اقرته السلطة التشريعية بحصة مديرية الطيران المدني ٢٠ بالمئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت الى لبنان من المطار ويجب ان تعود الى المطار. هذا الموضوع سيكون من اولويات عمل اللجنة وادارة الطيران المدني تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والاهتمام بالإدارة ما ينعكس ايجاباً على السائح والوافد الى لبنان".



اضاف: "نحن مع اطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العام وسحبها من مجلس الانماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة "ميز" الموجودة في المطار، مما يرتب مشاكل عديدة في مجال الصيانة".



وتابع: "على المدى الطويل على السادة النواب ان يعملوا على خصخصة ادارة مطار بيروت، لا اريد القول ان القطاع العام في لبنان لم ينجح انما القطاع الخاص ناجح جدا، وهذه التجربة يجب ان تنفذ بأسرع وقت ممكن".



وختم: "رغم كل الظروف والمشاكل فإن اعداد الوافدين الى لبنان خلال العام ٢٠٢٢ تجاوزت ٣٨ بالمئة زيادة عن العام الذي سبقه، ونأمل المزيد في حال الاستقرار الأمني والسياسي في البلد الى حد ما، والصيف المقبل سيكون واعدا اكثر من صيف ٢٠٢٢".