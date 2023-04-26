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لبنان

المرتضى استقبل أبو سعيد ورئيس بلدية الباروك

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:03
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 استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية لحقوق الانسان الى الامم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم ابو سعيد و أعضاءالهيئة الاستشارية: المحامي رياض الحركة ،العميد الركن بهاء حلال وعضو اللجنة القانونية عادل حاموش وكمال أبو الحسن. 
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وجرى التداول في عدد من المواضيع ابرزها موضوع البرنامج الثقافي الذي تحضره اللجنة الدولية لحقوق الانسان المعتمدة في الامم المتحدة بصفة خاصة.
 
كما تناول اللقاء موضوع النازحين السوريين وثقافة المقاربة في القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية وكيفية التوصل الى الحلول الملائمة سيما في قضية النازحين السوريين الحالية ومناقشة بعض المواضيع المتعلقة بها.
 
 
والتقى المرتضى رئيس بلدية الباروك ايلي نخلة برفقة بشارة نخلة، وبحث معهما في شؤون ثقافية عامة تخص بلدة الباروك والجوار.


كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون بين وزارة الثقافة وجمعية احياء ذكرى رشيد نخلة. 
 
 
وأيضاً شارك المرتضى في اطلاق اسبوع المطالعة في مدارس المبرات بعنوان "نقرأ ونتحدى في رحاب المبرات في قاعة الزهراء في مسجد الامامين الحسنين في حارة حريك، مشدداً على اهمية التشجيع على  المطالعة.
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