المرتضى بحث مع رئيس بلدية الباروك في سبل التعاون

التقى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ، رئيس بلدية الباروك ايلي نخلة برفقة بشارة نخلة، وبحث معهما في شؤون ثقافية عامة تخص بلدة الباروك والجوار.





كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون بين وزارة الثقافة وجمعية احياء ذكرى رشيد نخلة. (الوكالة الوطنية)

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