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لبنان

في هاتين البلدتين.. ما حقيقة تزوير بيانات شخصية لمولودين سوريين؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:01
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صدر عن مختاري بلدتي مشتى حسن ومشتى حمود عبد الحميد نديم الخالد ووليد خالد عز الدين وحمود خالد أسعد خالد وعلي رمضان رمضان، بيان جاء فيه: "ورد في بعض وسائل الإعلام خبر، مفاده أن هناك عمليات تزوير بيانات شخصية لمولودين سوريين بغية اكتسابهم الجنسية اللبنانية، وقد أشار الخبر إلى بلدتي مشتى حسن - مشتى حمود، عازيا ذلك إلى مصادره الخاصة".

وأضاف: "يهمنا نحن مخاتير البلدتين المذكورتين أعلاه أن نوضح للرأي العام أولا، ولوسيلة الإعلام ناشرة الخبر ثانيا، أننا ملتزمون الأطر القانونية كاملة في مجال عملنا وأن معاملة واحدة من هذا القبيل لم ترد إلينا، ولا أقدم أحد المخاتير على أي توقيع في هذا الصدد".

وختم البيان,: "وعليه، فإننا نطالب الجهة الأمنية ذات الصلة بمتابعة مضمون الخبر ورفع تحقيقاته الى الجهات المعنية ليتبين ويحاسب كائنا من كان ضالعا في مثل هذا الإدعاء الخطير، كما نطالب وسيلة الإعلام المذكورة أن تتوخى الدقة والموضوعية قبل بث أنبائها التي من شأنها أن تسيء وتشهر بشخصيات تتمتع بكرامتها الوطنية والأخلاقية وهي أصلا تلتزم القانون وتحرص عليه" .
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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