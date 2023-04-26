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لبنان

ريفي لـ "حزب الله": مضى ذاك الزمن

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:09
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اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أن "ما من لبناني إلا ويريد العودة الآمنة والنهائية للاجئين السوريين، أما النظام وحزب الله الذين هجروا السوريين من أرضهم واحتلوا قراهم ومدنهم ودمروها، فهم المسؤولين عن استمرار كارثة اللجوء".
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وفي تصريح له، دعا  ريفي "المجتمع الدولي إلى أن يساعد لبنان عبر العودة الآمنة".
 
 
وأضاف: "أما الممانعة التي تحرّض فهي رأس المؤامرة، ليس صدفةً أن تتحرك بعض المواضيع بسحر ساحر: إطلاق الصواريخ من الجنوب، موجة البناء غير الشرعي في الجنوب وعلى أراضي الدولة اللبنانية، قضية الأحكام على شباب عرب خلدة في المحكمة العسكرية وآخرها قضية النزوح السوري".

وختم قائلا: "ليخرج حزب الله من قرى وبلدات القصَير والقلمون السوري ليعود النازحون الى أرضهم، وكأن حزب الله يقول لنا: إرضخوا وإلا المزيد من الأزمات والتهويل والتهديد. جوابنا: مضى ذاك الزمن، ونحن مؤتمنون على وطننا الغالي". (الوكالة الوطنية)
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