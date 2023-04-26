في هذه البلدة... ​إشكال وإطلاق نار بين عائلتين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة، في بلدة ببنين العكارية، تطوّر إلى اطلاق نار في الهواء، من سلاح حربي، من دون تسجيل إصابات.







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