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لبنان

في هذه البلدة... ​إشكال وإطلاق نار بين عائلتين

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة، في بلدة ببنين العكارية، تطوّر إلى اطلاق نار في الهواء، من سلاح حربي، من دون تسجيل إصابات.


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ببنين

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