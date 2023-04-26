العلاقات الخارجية في "القوات": ملف عودة السوريين لديارهم لن يقفل قبل الحلول

صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" البيان التالي:

"بعيداً عن المزايدات الشعبوية والمقاربات العنصرية في التعاطي مع ملف اللجوء السوري في لبنان ولاظهار الحقائق امام الرأي العام المحلي والدولي، لا سيما المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، نؤكد أنه منذ بدء توافد اللاجئين السوريين الى لبنان العام 2011 نتيجة ثورة الشعب السوري تعاطى اللبنانيون بأقصى المعايير الإنسانية وأنبلها والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة"، مشيرا الى أن "لبنان وطن الحرية واحترام حقوق الانسان لكنه أيضاً دولة قانون وسيادة ومؤسسات ترعى شؤون مواطنيها وسلامة غير اللبنانيين الموجودين على أراضيها على حد سواء".

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ولفت البيان الى أن "تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة بواسطة أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، لهو موضع ترحيب من كل اللبنانيين، فالفرق كبير بين من يطبق سلطة القانون وبين من يخالفه ويتعدى عليه".

وأضاف: "نؤكد حرصنا على سلامة المعارضين السوريين كما كل المواطنين العرب والأجانب الموجودين في لبنان، ونطالب السلطات اللبنانية سواء المركزية بوزاراتها واداراتها واجهزتها أو السلطات المحلية، أي البلديات، البدء فوراً باعادة تصنيف الوجود السوري بكل علم وشفافية واحترام للحقوق والقوانين، فيتبين حقيقة من هو اللاجئ الفعلي المهدد بحياته من قبل النظام ومن هو العامل الموسمي ومن هو الطالب أو الزائر ومن هو المستغل والمستثمر والمستفيد من الأزمة".

وقال جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية": "ليس صدفة ما تشهده الساحة اللبنانية من تشنجات وصرخات في وجه التواجد السوري غير المنظم والعشوائي والفوضوي. يتحمل اللبنانيون منذ بداية الحرب السورية حتى اليوم اعباء اللجوء وانعكاساته السلبية الاقتصادية والديموغرافية والأمنية وعلى البنى التحتية وسوق العمل. وفي ظل استفحال الانهيار الاقتصادي والمالي لم يعد باستطاعة اللبنانيين تحمل هذه الأعباء أكثر من قدرتهم وطاقتهم".

ورأى أن "عودة السوريين الى ديارهم باتت مطلباً لبنانياً عاماً يشمل كل المناطق والطوائف، فهذا الملف فُتح ولن يقفل قبل الحلول الناجعة والنهائية بما فيه مصلحة لبنان العليا التي تبقى فوق كل اعتبار".

وفي وقت سابق من اليوم، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"انتشرت في اليومين الأخيرين تصاريح مصوّرة ترتبط بأزمة النزوح السوري في لبنان، ومن بينها مواقف تناولت رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، حيث حملت أخبارًا مدسوسة ومشبوهة وتهديدات مباشرة للسّلم الأهلي.



وعليه، تضع الدائرة الاعلاميّة في "القوات اللبنانية" هذا الملفّ برسم الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المختصّة، لإجراء المقتضى اللازم".