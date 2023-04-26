حادثة مروّعة... طفل يسقط من الطابق الثالث

تعرض طفل في بلدة المنية لحادثة سقوط من على شرفة منزل من الطابق الثالث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ونُقل الطفل من قبل الاهالي الى المستشفى للعلاج، فيما وُصفت حالته بالحرجة.