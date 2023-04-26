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لبنان

حادثة مروّعة... طفل يسقط من الطابق الثالث

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:27
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تعرض طفل في بلدة المنية لحادثة سقوط من على شرفة منزل من الطابق الثالث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونُقل الطفل من قبل الاهالي الى المستشفى للعلاج، فيما وُصفت حالته بالحرجة.
 
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