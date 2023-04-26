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لبنان

بو صعب بحث مع سفيرة ايطاليا في خطورة إبقاء النازحين في لبنان

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:26
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وبحثا في موضوع أزمة النزوح السوري.
 
وأكد بو صعب خلال اللقاء ان "التوتر وصل الى أعلى مستوياته وأصبح في محل خطير مما يستدعي تغييرا جذريا في سياسة الاتحاد الاوروبي في موضوع النازحين والاسراع في معالجة الموضوع بشكل مختلف"، طالبا من السفيرة "ابلاغ حكومتها والاتحاد الاوروبي بخطورة إبقاء النازحين في لبنان في ظل الوضع الذي وصل اليه".
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واستقبل بو صعب وفدا من منظمة اليونيسكو. (الوكالة الوطنية)
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