يتواصل مع مجموعات إرهابيّة... من أوقف الأمن العام في الضنية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من معلومات الامن العام في الشمال، أوقفت الفلسطينيّ ع.ح، في بلدة عين التينة - الضنية، وأحالته إلى التحقيق.



ويُذكر أنّ الموقوف مطلوب بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابيّة.