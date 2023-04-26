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لبنان

يتواصل مع مجموعات إرهابيّة... من أوقف الأمن العام في الضنية؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من معلومات الامن العام في الشمال، أوقفت الفلسطينيّ ع.ح، في بلدة عين التينة - الضنية، وأحالته إلى التحقيق.

ويُذكر أنّ الموقوف مطلوب بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابيّة.
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الامن العام

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