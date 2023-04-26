غادة عون تسأل: هيدا بلد؟!

في،الدول المتقدمة النيابة العامة بحكم وظيفتها تمثل المجتمع لملاحقة الجرائم وحماية المجتمع. في لبنان القصة مختلفة .المدعى عليه المرتكب الفاسد يلاحق القاضي والتفتيش بيسمع له بدل ما يحمي القاضي. وبيقدم طلبات رد لعرقلة التحقيق والتفتيش،بيسمع له.بدل ما يوقف مع القانون،.؟هيدا بلد!