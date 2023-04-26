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لبنان

غادة عون تسأل: هيدا بلد؟!

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:20
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غرّدت القاضية غادة عون عبر "تويتر" قائلة: "في الدول المتقدمة النيابة العامة بحكم وظيفتها تمثل المجتمع لملاحقة الجرائم وحماية المجتمع. في لبنان القصة مختلفة .المدعى عليه المرتكب الفاسد يلاحق القاضي والتفتيش بيسمع له  بدل ما يحمي القاضي. وبيقدم طلبات رد  لعرقلة التحقيق والتفتيش، بيسمع له بدل ما يوقف مع القانون؟ هيدا بلد!؟".
 
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