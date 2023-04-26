الخطيب استقبل وفداً من قيادة الجيش

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، وفدا من قيادة الجيش ضم: العميد فؤاد عبيد والعقيد ماهر رعد.



ونقل الوفد الى الشيخ الخطيب تهاني قائد الجيش العماد جوزاف عون بحلول عيد الفطر المبارك.

Advertisement



من جهته، نوه الخطيب بدور الجيش و"جهوده في حفظ الأمن والدفاع عن لبنان بوصفه المؤسسة الوطنية الضامنة لوحدة لبنان واستقراره".



واستقبل الخطيب على التوالي: المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ومسؤول إقليم جبل لبنان في حركة أمل سعيد ناصر الدين مع وفد، هنأوه بعيد الفطر السعيد.