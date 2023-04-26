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لبنان

الخطيب استقبل وفداً من قيادة الجيش

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:49
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، وفدا من قيادة الجيش ضم: العميد فؤاد عبيد والعقيد ماهر رعد.
 
ونقل الوفد الى الشيخ الخطيب تهاني قائد الجيش العماد جوزاف عون بحلول عيد الفطر المبارك.
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من جهته، نوه الخطيب بدور الجيش و"جهوده في حفظ الأمن والدفاع عن لبنان بوصفه المؤسسة الوطنية الضامنة لوحدة لبنان واستقراره".
 
واستقبل الخطيب على التوالي: المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ومسؤول إقليم جبل لبنان في حركة أمل سعيد ناصر الدين مع وفد، هنأوه بعيد الفطر السعيد.
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