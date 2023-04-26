باسيل: إخراج النازحين السوريين بالعنف مؤامرة سنواجهها!

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها".



وأضاف: "نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين. الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية".

النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة،ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 26, 2023 Advertisement