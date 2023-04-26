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لبنان

باسيل: إخراج النازحين السوريين بالعنف مؤامرة سنواجهها!

Lebanon 24
26-04-2023 | 08:58
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها".

وأضاف: "نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين. الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية".
 
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