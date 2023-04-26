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لبنان

هذا ما أعلنه وزير العمل بشأن موظفي شركة المرافق العامة

Lebanon 24
26-04-2023 | 09:51
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 اعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم انه "بناء على المراسلات بين وزير العمل ووزير الاشغال العامة علي حميه بشأن العاملين في شركة المرافق العامة تم استحصال جواب وتعهد من شركة secure parking corporation حول الابقاء على كافة عقود العمل العائدة للموظفين العاملين في شركة المرافق العامة والبالغ عددهم 19 موظفاً وبذلك تم الحفاظ على وظائفهم وصيانة حقوقهم". (الوكالة الوطنية)
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