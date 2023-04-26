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لبنان

دائرة النفوس في سرايا أميون تعود للعمل.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:30
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اعلن النائب الدكتور فادي كرم انه" نظراً للمعاناة اليومية التي يمرّ بها المواطنين لإجراء معاملاتهم في دائرة النفوس في سرايا أميون ، ونظراً للصعوبات التي يُواجهها الموظّفون في الدائرة لتأمين ساعات عمل إضافية ، فقد أجرينا إتّصالات مع قائمقام الكورة السيدة كاترين الكفوري لإيجاد الحلول الضرورية لهذه المسألة الاساسية في حياة المواطنين، وبناءً على ذلك قرّرنا المساهمة بتغطية تكاليف دوام لمدة يوم في كل اسبوع لموظّفي الدائرة، بهدف التعجيل في تلبية طلبات الناس المُكدّسة".
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وفي بيان له دعا "جميع الخيّرين والحريصين على حسن سير أعمال مؤسسات الدولة في الكورة للمساهمة في دعم جهود إنتظام هذه المؤسسات الحيوية، من اجل التخفيف من معاناة المواطنين اليومية". (الوكالة الوطنية)
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