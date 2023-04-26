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لبنان

الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات

Lebanon 24
26-04-2023 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشتباکات عنیفة في منطقة صحراء الشویفات، بین شبان من ال زعیتر، وأخرين من ال مشیك.
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