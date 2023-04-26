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لبنان

عبود عرض مع فيرفاك وسبورير المشاريع المشتركة بين بيروت وبلجيكيا وفرنسا

Lebanon 24
26-04-2023 | 11:02
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 استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي، ظهر اليوم سفير بلجيكا كوين فيرفاك.

وبحسب بيان لدائرة العلاقات العامة في  بلدية بيروت، تم عرض "التحديات التي تواجه مدينة بيروت، وتم البحث خلال اللقاء ايضاً في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وبروكسل".
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ودعا السفير البلجيكي المحافظ عبود إلى المشاركة في قمة المدن في بروكسل خلال حزيران 2023.

إلى ذلك، استقبل عبود الرئيس الإقليمي للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير.

وأفاد بيان لدائرة العلاقات العامة في  بلدية بيروت أن "اللقاء تطرق الى المشاريع المشتركة بين البلدية والجانب الفرنسي المتمثل بالشركات والمؤسسات، حيث اعتبر الجانب الفرنسي أنه لن يتم تقديم أي مساعدة إلى الدولة اللبنانية والبلديات الا بعد التصديق على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
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