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لبنان

الجيش تسلم هبات مقدمة من السلطات الكندية

Lebanon 24
26-04-2023 | 11:37
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أقيم في اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل لمناسبة تسلّم هبات قدمتها السلطات الكندية للجيش اللبناني خلال العامين ٢٠٢٢و٢٠٢٣. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسن جوني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة  Stephanie MCCOLLUM مع وفد مرافق، إلى جانب عدد من الضباط.
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وألقى العميد الركن جوني كلمة جاء فيها: "يمثل هذا اللقاء مناسبة نسترجع فيها مجمل المبادرات القيمة التي قامت بها دولة كندا الصديقة تجاه الجيش اللبناني خلال العامين 2022 و2023، ونعرب عن امتناننا البالغ لجهود السلطات الكندية المبذولة بهدف دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، إيمانًا بدورها الأساسي في حماية لبنان واستقراره".
من جهة أخرى، أكدت السفيرة MCCOLLUM مواصلة بلادها دعم الجيش بمختلف السبل نظرًا لدوره الأساسي في حفظ أمن لبنان، مشيدةً بالثقة التي يحظى بها بين اللبنانيين كما بين الدول الصديقة.
في الختام، تلا العميد الركن جوني كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للسفيرة الكندية في لبنان.
 
 
 
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