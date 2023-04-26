اشكال بين الأخ وشقيقه.. أطلق عليه النار وهذا ما حصل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "م.ح" على اطلاق النار بإتجاه شقيقه "ع.ح" من مسدس حربي، واصابه بقدمه في منطقة الزاهرية - شارع الغرباء في طرابلس ليتم نقل الاخير الى المستشفى للعلاج.



وعلم ان اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية.

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