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لبنان

اشكال بين الأخ وشقيقه.. أطلق عليه النار وهذا ما حصل

Lebanon 24
26-04-2023 | 12:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "م.ح" على اطلاق النار بإتجاه شقيقه "ع.ح" من مسدس حربي، واصابه بقدمه في منطقة الزاهرية - شارع الغرباء في طرابلس ليتم نقل الاخير الى المستشفى للعلاج. 

وعلم ان اطلاق النار ناتج عن خلافات عائلية.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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