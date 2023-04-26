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لبنان

ريفي: ليخرج "حزب الله" من قرى وبلدات القصير والقلمون

Lebanon 24
26-04-2023 | 12:23
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أشار النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، الى انه "إذا كان هناك جدية في عودة اللاجئين السوريين ، فيمكن لـ"حزب الله" أن ينسحب من مناطق قارة والقصير ويبرود والقلمون (أصبحت هذه المنطقة عاصمة صناعة الكبتاغون في العالم). وهذا سيعيد حوالى 150 ألف نازح سوري من مخيمات عرسال إلى هذه المناطق، بحماية على طرفي الحدود من الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، والجيش الروسي من الجهة السورية. على أن يلي ذلك دفعات إضافية فور نجاح المرحلة الأولى، ويصار فيما بعد إلى نقل دفعات من النازحين من داخل لبنان إلى هذه المخيمات كونها مجهزة بكامل البنية التحتية واللوجستية".
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وأضاف: "سوى ذلك لن يكون إلا حملة ترويجية وتهويلية، لإعطاء المرشح الرئاسي للممانعة وظيفة تطمين دون ان يكون لها ترجمة حقيقية لها على أرض الواقع".
 
 
وختم: "هذه الخطوة تريح اللبنانيين والسوريين والخليج العربي والعالم وتظهر الجدية وحسن النية".
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