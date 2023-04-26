بيان من "القومي السوري" بشأن النازحين.. لعودة كل السوريين إلى مدنهم

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صدر عن عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بيان جاء فيه: "بعد أكثر من ستّ سنوات على وقف اطلاق النار في المدن والبلدات السورية، يجد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّه بات من الضروري عودة كل النازحين في لبنان إلى مدنهم وبلداتهم".ولفت إلى أنّ ذلك "انطلاقًا من حاجة تلك المناطق إلى أبنائها اجتماعيًا وتنمويًا، وكي يرفعوا عن بلادهم عبء استخدام ملف النزوح كورقة سياسية للضغط على الحكومتين في دمشق وبيروت، لا سيّما أنهم يُستخدمون كورقة ضغط محليًا ودوليًا".وتابع، "بالإضافة الى أنّ عودة النازحين الى مناطقهم تساهم مساهمةً كبرى في تخطّي جزء كبير من ذيول الحرب على سورية، لا سيما وأنّ حجّة ابقائهم عنوةً في لبنان باتت منتفاة امنيًا اولًا حين باتت كل المناطق آمنة، وسياسيًا واعلاميًا ثانيًا حين أكّدت الدولة في الشام أنّهم مرحّب بهم ولن يتعرّض أي منهم الى اي شكل من اشكال الملاحقة على عكس ما يتم ترويجه في بعض وسائل الاعلام المنتفعة هي ومن يموّلها من برامج تمويل بقاء النازحين بعيدًا عن بيوتهم".وأشار إلى أنّ "الحزب، واذ يدعو كل نازح إلى العودة إلى بيته في مدينته او بلدته في الشام، يؤكّد على ضرورة التعاطي الانساني مع النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، وأنّ هذا الأمر لا يمكن التساهل فيه أبدًا".