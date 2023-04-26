بشأن دولار صيرفة.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم

Advertisement

أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ 90,000,000 دولار، بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفّذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافةً على المنصة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".