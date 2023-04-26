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لبنان

بالصور.. صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية

Lebanon 24
26-04-2023 | 12:45
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صدر عصر اليوم العدد الاستثنائي من الجريدة الرسمية، ويتضمن العدد المراسيم التالية:


- التعديلات التي أقرت في آخر جلسة لمجلس الوزراء حول الزيادات في القطاع الخاص.
- قانون إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، الذي صدر عن مجلس النواب.
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- التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام. 
 
 
 
لاطلاع على فهرس العدد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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