كلام مهمّ لجنبلاط عن رئاسة الجمهوريّة.. هل سيُرشّح أحداً؟

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سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "هل يُريد الرئيس السوري بشار الأسد عودة النازحين، معتبراً أن "الكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً".وفي حديث للـ"ام تي في"، أشار جنبلاط إلى أنه "لا يمكن تحميل المواطن السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة"، مضيفاً أن "عودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم".وأقترح جنبلاط إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان.وفي موضوع الرئاسة، قال جنبلاط: "لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله وسمير جعجع وجبران باسيل والتغييريّين".