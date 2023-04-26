للحفاظ على الأمن.. حرس ليلي وعتاد خاصة في هذه المنطقة للتدخل السريع (صورة)

في إطار سعيها الدائم للحد من السرقات والحفاظ على الأمن والأمان في نطاقها الجغرافي، عملت بلدية الدكوانة مار روكز ضهر الحصين على تجهيز فرقة خاصة تُعنى بالحرس الليلي في نطاق البلدية. وهذه المجموعة التي طوعت من ضمن عداد الشرطة البلدية، تتألف من عناصر حماية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمن والحماية، وقد جُهزت بعتادٍ خاص بمهماتها التي أوكلت إليها من قبل المجلس البلدي، وفي طليعتها حماية أهل الدكوانة وسكانها وممتلكاتهم، وسيكون لها دوريات روتينية في جميع أنحاء البلدة وشوارعها وسيكون تدخلها سريع وفعال عند أي طارىء.

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