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لبنان

إلى طلاب الشهادات الرسمية.. إليكم الدروس المطلوبة

Lebanon 24
26-04-2023 | 13:16
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حصرا، وقد تسلم الوزير الحلبي كتابا رسميا من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، يتضمن اقتراح المناهج المطلوبة والذي أعدته الهيئة الاكاديميه المشتركة في المركز، وذلك عبر الدخول الى الموقع الرسمي للمركز التربوي :
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www.crdp.org/news/
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