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لبنان

دولة أوروبية سلمت أميركا لبنانيا.. من هو وما علاقته بـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 13:21
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أفادت "العربية، أن الادعاء الروماني قال إنه سلم الولايات المتحدة الأميركية اللبناني علي بزي، المتهم بغسيل الأموال وتمويل حزب الله.
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حزب الله

لبنان

بزي

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