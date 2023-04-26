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لبنان

في مرجعيون.. الجيش يوقف عدداً من النازحين السوريين

Lebanon 24
26-04-2023 | 13:22
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دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون، مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني.
 
 
وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم الى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون.
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