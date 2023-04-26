Advertisement

لبنان

حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط

Lebanon 24
26-04-2023 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1060973-638181381958388257.jpg
Doc-P-1060973-638181381958388257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب اليوم المخرج والممثل والكاتب الكوميدي سامي خياط بعد صراع مع المرض.  
 
ويعتبر خياط من أهم وأبرز الشخصيات الفنية المعروفة والمشهورة في لبنان والعالم العربي. وهو من رواد المسرح الكوميدي وقد قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المختلفة، أهمها: 
Advertisement
 
- عمل موليير هوغو عام 1960.
- نعم للعبة Lyas.
- لعبة ابو كليب.
- لعبة ستار وباء.
- مسرحية كوما سافا.

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-26
02:30 | 2023-04-26
15:08 | 2023-04-26
14:39 | 2023-04-26
14:34 | 2023-04-26
14:19 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website