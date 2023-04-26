حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط

غيب اليوم المخرج والممثل والكاتب الكوميدي سامي خياط بعد صراع مع المرض.

ويعتبر خياط من أهم وأبرز الشخصيات الفنية المعروفة والمشهورة في لبنان والعالم العربي. وهو من رواد المسرح الكوميدي وقد قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المختلفة، أهمها:

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- عمل موليير هوغو عام 1960.

- نعم للعبة Lyas.

- لعبة ابو كليب.

- لعبة ستار وباء.

- مسرحية كوما سافا.