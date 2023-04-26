على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.







وكان دولار السوق الموازيّة، قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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