انزلاق دراجة نارية يقودها قاصر.. واصابته حرجة

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سجل حادث انزلاق دراجة نارية يقودها القاصر "ا.ر" على الطريق الفرعية المحاذية لاوتستراد الميناء - بيروت، اصيب على اثره اصابة بليغة في رأسه ليتم نقله لاحقاً بواسطة الصليب الاحمر الى احدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج.وبحسب ما افادت المصادر فان حالته وصفت بالحرجة.