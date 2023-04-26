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لبنان

انزلاق دراجة نارية يقودها قاصر.. واصابته حرجة

Lebanon 24
26-04-2023 | 13:50
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سجل حادث انزلاق دراجة نارية يقودها القاصر "ا.ر" على الطريق الفرعية المحاذية لاوتستراد الميناء - بيروت، اصيب على اثره اصابة بليغة في رأسه ليتم نقله لاحقاً بواسطة الصليب الاحمر الى احدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج. 
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وبحسب ما افادت المصادر فان حالته وصفت بالحرجة. 
 
 
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