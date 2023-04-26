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لبنان

قائد الجيش التقى وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي.. هذا ما جرى البحث به

Lebanon 24
26-04-2023 | 14:12
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي برونو ريتايو، على رأس وفد ضم أعضاء المجلس: كاترين مورين – ديسايي، جيلبير – لوك دفيناز، كريستين لافارد، آن – لور سانت ديزييه، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو.
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وجرى إطلاع أعضاء الوفد على مهمات الجيش في إطار حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها. كما عُرِضت الصعوبات التي يواجهها الجيش نتيجة الأزمة الراهنة وحاجاته الضرورية لتجاوزها.
 

من ناحية أخرى، أشاد أعضاء الوفد بـ"احتراف الجيش وصموده أمام التحديات"، مشددين على "أهمية استمرار دعمه والتعاون معه".

 

كذلك، شكر عون لـ"السلطات الفرنسية دورها الحيوي في دعم الجيش والوقوف بجانبه في ظل الأزمة".

 

كما استقبل النائب راجي السعد وتناول البحث شؤوناً مختلفة.
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