بدء أعمال الصيانة في شبكة مشروع ري صيدا- جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن "فرق الصيانة والتوزيع في دائرة ري لبعا التابعة لها، باشرت بتنفيذ أعمال تنظيف برك الترقيد و قناة الري على منسوب 600 متر أسفل بركة أنان التي تغذي سائر قرى شرق صيدا وساحل جزين بمياه الري".

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وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع الإنتهاء من أعمال التنظيف والصيانة صباح يوم الجمعة الواقع في 28/4/2023 ليصار بعدها الى إعادة تغذية كافة شبكات مشروع ري صيدا -جزين بمياه الري".

وأوضحت المصلحة ان "هذه التدابير تهدف الى تأمين سلامة وجودة مياه الري و تخفيف الأعطال على الشبكة وحماية نوعية المياه".