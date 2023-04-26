مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال مساء اليوم في محلة الأوزاعي الطريق العام بين شخص من ال برو من جهة واخر من ال عساف، تطور الى قيام الاول باطلاق النار من مسدسه الحربي، وذلك على خلفية حادث سير.

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