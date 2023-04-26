Advertisement

لبنان

مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!

Lebanon 24
26-04-2023 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1061009-638181444945006622.jpg
Doc-P-1061009-638181444945006622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال مساء اليوم في محلة الأوزاعي الطريق العام بين شخص من ال برو من جهة واخر من ال عساف، تطور الى قيام الاول باطلاق النار من مسدسه الحربي، وذلك على خلفية حادث سير.
 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تفاصيل مثيرة حول قضية سعد لمجرد بعد حادثة الاغتصاب.. هل وضعت المحكمة له سوارا الكترونيا؟
lebanon 24
27/04/2023 00:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع في هذه المنطقة.. شاحنة مياه اجتاحت السيارات وإحداها تضررت بالكامل (صور)
lebanon 24
27/04/2023 00:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: المحادثات مع الرئيس بايدن محطة مهمة لتحقيق الازدهار في العالم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/04/2023 00:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من موقع الحادثة... من هو المسؤول الإيرانيّ الذي اغتِيل اليوم؟
lebanon 24
27/04/2023 00:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24

اوزاعي

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-26
02:30 | 2023-04-26
17:30 | 2023-04-26
17:26 | 2023-04-26
17:11 | 2023-04-26
16:14 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website