ما هي آخر مستجدات كورونا في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا لليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 123622.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.