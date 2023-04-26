إنطباع بعد لقاءات

نُقل عن موفد دبلوماسي عربي أن الانطباع الذي خرج به بعد لقاءات شملت شخصيات رفيعة وقيادية لبنانية، أن اللبنانيين لم يواكبوا المرحلة على مستوى الاقتناعات المتغيرة الحاصلة من حولهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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