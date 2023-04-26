إنتظار التعاميم

ما يزال المودعون ينتظرون تعاميم جديدة لمصرف لبنان في ما خص السحوبات بالدولار، والسعر المقترح بحدود 35 ألف ليرة لكل دولار وفقاً للتعميم 158، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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