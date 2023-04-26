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لبنان
هل تعود ازمة النفايات في بيروت؟
Lebanon 24
26-04-2023
|
22:47
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ذكرت «الأخبار» أن شركة «أس جي ك» التي تعمل في معالجة نفايات بيروت وإنشاء خلايا لطمرها في مطمر الجديدة ستتوقّف، الثلاثاء المقبل، عن أداء مهامها. وعزت الشركة ذلك، في كتاب وجهته قبل أيام إلى مجلس الإنماء والإعمار، إلى تخلّف الدولة اللبنانيّة منذ نحو 10 أشهر عن تسديد مستحقاتها الماليّة التي تُقدّر بـ33 مليون دولار.
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وبحسب المعلومات أن الشركة حاولت التواصل مع أكثر من جهة معنيّة، ومنها بلديّة بيروت، للتوسّط مع الحكومة من أجل معالجة هذا الملف، إلا أنّ كلّ الوساطات لم تؤدِ إلى أي نتيجة، وبات الموضوع في يد مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع في حال عدم التوصل إلى حل أن تغرق شوارع بيروت من جديد بالنفايات، خصوصاً أن الدولة غير قادرة على تسديد المستحقّات. فيما بدأت الأزمة تتكشّف مع عدم تحضير الشركة لخلايا طمر جديدة للنفايات التي تُنقل إلى مطمر الجديدة، ما أدى إلى تكدّس النفايات على ارتفاع 25 متراً.
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