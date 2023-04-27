Advertisement

لبنان

حديث عن مساع خارجية متجددة لدفع الملف الرئاسي قدما وعبد اللهيان يتحرك لبنانيا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-04-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1061102-638181797530964603.jpg
Doc-P-1061102-638181797530964603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الحديث السياسي والاعلامي بقوة عن مساع خارجية لحل ازمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لكن الثابت حتى اللحظة، بحسب المطلعين، أن لا شيء جديدا في هذا الاطار، وكل ما يجري تداوله ليس أكثر من أفكار لم تتخذ بعد اطار المبادرات الواضحة.
Advertisement
وفيما حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حديث صحافي ان الجميع في انتظار جواب السعودية على مبادرة فرنسا الرئاسية، تردد ان إجتماعا لـ" اللجنة الخماسية الدولية" التي تضم فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية وقطر ومصر ستجتمع الشهر المقبل في قطر، على ان يسبق ذلك تجديد  قطر تحركها تجاه لبنان عبر زيارة  وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار لبنان قبل أسابيع في زيارة استطلاعية.
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعة ان "كل ما يحكى عن الموقف السعودي تجاه لبنان او تجاه الاستحقاق الرئاسي فيه، غير دقيق، اذ لا يوجد اي تسريب مباشر نقلا عن المسؤولين السعوديين".
اصافت المصادر "ان ما اعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن موقف السعودية غير دقيق، وكذلك ما نقله احد ابرز المسؤولين الفرنسيين عن الرياض متفائل اكثر من اللازم".
وترى المصادر ان السعودية لم تبلغ حتى حلفاءها بموقفها المستجد ولا يوجد اي دلائل حسية على تعديل جوهري في تموضعها الرئاسي".
وفي بيروت يقوم وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان اليوم بلقاءات رسمية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
05:23 | 2023-04-27
03:00 | 2023-04-27
05:12 | 2023-04-27
06:08 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website