عون "يفرمل" غضب" التيار"

Advertisement

قالت مصادر متابعة ان الحراك المستمر للرئيس السابق ميشال عون على خط "التيار الوطني الحر" والتنظيم الداخلي، نجح بشكل نسبي في الحد من الاعتراضات على اداء رئيس "التيار" جبران باسيل.وبحسب المصادر فإن عون يمارس ضغوطا كبيرة لتكريس شرعية باسيل على رأس "التيار" ولعل جولاته المناطقية واستقبالاته تصب في هذه الخانة.وترى المصادر ان الاسابيع الاخيرة شهدت تقدما جديا على صعيد تهدئة الازمات الحزبية الداخلية من دون حصول مصالحات مستدامة.