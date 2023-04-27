Advertisement

لبنان

3 مفارقات أساسية في اجتماع السرايا عن النازحين السوريين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1061110-638181812615226360.jpg
Doc-P-1061110-638181812615226360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مداولات الاجتماع الوزاري والامني الذي عقد في السرايا امس عن وجود عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر البقاع أو عكار في مقابل مبالغ مالية ضخمة، وان التوجه هو للتشدد في مكافحة هذه الطاهرة الى اقصى حد، ضمن القوانين المرعبة واستنادا الى قرارات حكومية سابقة متخذة في هذا الاطار.
Advertisement
وقد شكل الاجتماع غطاء للجيش وسائر الاجهزة العسكرية والامنية للقيام بمهامها في هذا الاطار.
وعلى خط مواز لم تكن مريحة اجواء الاجتماع الحكومي والامني الثاني مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، اذ تمت مواجهة المسؤولين الامميين بواقعة الامتناع عن تسليم لبنان "الداتا الخاصة باعداد النازحين وتوزعهم" كما تقتضي الاصول، على رغم المطالبات الوزارية اللبنانية المتكررة في هذا الاطار.
وبنتيجة البحث تم التعهد من قبل المسؤولين الاممين بتسليم المعلومات الى لبنان في خلال اسبوع.
والمسألة الاهم التي تقررت خلال الاجتماع كانت بتكليف وزيري الشؤون  الاجتماعية والعمل زيارة سوريا في حال الضرورة لمتابعة هذا الموضوع، مع المسؤولين السوريين.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر متابعة ان يستمر التوتر الناجم والمرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان، اذ ان التحركات التي كانت متوقعة من قبل النازحين احتجاجا على ما "يتعرضون له" لم تنته.
وبحسب المصادر فإن محاولات القيام بتحركات احتجاجية ستستمر من دون ان يعني ذلك ان تكون تحركات مستفزة، لكنها ستكون موجهة للمجتمع الدولي بشكل محدد.
وتعتبر المصادر ان السعي لتخفيف التوتر دونه صعوبات كثيرة في ظل وجود رأي عام لبناني كبير رافض لبقاء النازحين السوريين في لبنان بهذا الحجم.





المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2023-04-27
04:00 | 2023-04-27
05:23 | 2023-04-27
03:00 | 2023-04-27
05:12 | 2023-04-27
06:08 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website