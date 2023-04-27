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لبنان

ديبلوماسي فرنسي: لن يخرج إسم الرئيس من باريس

Lebanon 24
27-04-2023 | 01:26
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كتبت مارلين وهبي في "الجمهورية": يكشف مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ»الجمهورية»، أنّ فرنسا بدأت الاهتمام بالملف الرئاسي اللبناني عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وقد طُرِحَت عليها اسماء شخصيات عدة استعلمت عنها وطرحتها جدّياً في الداخل والخارج «لأنّ الدولة الفرنسية قابلة للتواصل والتفاوض مع جميع الفرقاء لإيجاد الحل».
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وضمن هذا التواصل، طرحت اسماء عدة. ولذلك، يضيف المصدر، «توجّهت شخصيات عدة إلى باريس مثل جبران باسيل وسليمان فرنجية وسامي الجميل وغيرهم». وكشف انّ هناك اسماء اخرى ستتوجّه ايضاً قريباً الى العاصمة الفرنسية، «وذلك بحكم العلاقة الجيدة والطبيعية بين هذه الشخصيات وبين فرنسا على مستوى قصر الاليزيه وعلى مستوى الدولة الفرنسية ككل، وهذه العلاقة مستمرة مع القيادات السياسية المسيحية، ليس فقط من اجل الرئاسة بل من اجل مناصب اخرى مهمّة ايضاً».

«لن يكون هناك اسماء «مجهولة او مفاجئة»، بحسب المصدر الديبلوماسي الفرنسي الذي لفت انّ «اسم الرئيس سيكون من ضمن البيئة اللبنانية المعروفة وليس غريباً عنها، اي هو لن ينزل بالـ «parachute»، كما انّ العمل الديبلوماسي يفترض احترام سيادة البلاد. لذلك لن يخرج الاسم من العاصمة الفرنسية بل من العاصمة اللبنانية، ولن يكون غريباً عنها، وعلى الدول الخارجية بعد ذلك دعمه او اتخاذ مواقفها منه، انما بالطبع ليس على حساب مصالحها الاقتصادية كما يعتقد البعض، بل وفق مصالح لبنان».

فهدف فرنسا، بحسب المصدر نفسه، «هو تطبيق برنامج اصلاحي ضمن «اتفاق الطائف» والتعاون مع صندوق النقد الدولي».
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