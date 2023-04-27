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لبنان

رسالة واضحة الى احد المعنيين بملف الكازينو

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2023 | 01:45
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سلك ملف تلزيم الالعاب الالكترونية في كازينو لبنان مساره القانوني على رغم ممانعة جهات معنية لذلك ومحاولتها تصوير الاعتراضات القانونية بأنها منسقة من  "مافيات العاب القمار غير الشرعي".
وقد جرى افهام أحد المعنيين المباشرين بالملف بأن دفاعه غير المنطقي عن الموضوع وتحريضه على عدم التزام القوانين ستكون له ارتدادات خطيرة عليه شخصيا، لان المسألة مرتبطة بقوانين مالية دولية يلتزم بها لبنان، ولا مصلحة له بتجاوزها.
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ومن المتوقع ان تبت الجهات الرقابية الرسمية بالملف برمته بناء على كتاب وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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