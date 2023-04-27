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لبنان

هل اقترب "الخيار الثالث"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2023 | 02:15
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شدّدت أوساط نيابيّة على أنّ لا حلّ راهناً للملف الرئاسيّ، سوى بالذهاب إلى "الخيار الثالث"، أيّ إختيار مرشّحٍ وسطيّ، يتمّ التوافق عليه بين أغلبيّة الأفرقاء في مجلس النواب.
وأوضحت الأوساط أنّ هذا الخيار هو الأكثر منطقيّاً، وخصوصاً في ظلّ تمسّك "الثنائيّ الشيعيّ" بانتخاب الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيّة من جهّة، ورغبة المملكة العربيّة السعوديّة بوصول رئيس غير طرفٍ، من جهّة ثانيّة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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