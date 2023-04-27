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نفى "التيار الوطني الحرّ" أن يكون لرئيسِه النائب جبران باسيل أي دور أو علاقة بـ"صفقة مرفأ بيروت" خلافا لما ورد في مقابلة تلفزيونية لأحد المرشحين الرئاسيين.وسأل في بيان: كيف يمكن أن يكون له ذلك مع وزارة وفي ملف لا دخل للتيار فيه لا من قريب او بعيد؟! واستتباعا، ما الذي يؤمل من مرشّح رئاسي يرمي بالحرام خصومَه السياسيين سوى تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟!