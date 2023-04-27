خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ مصرف لبنان قد يتجّهُ خلال الساعات القليلة المقبلة لإصدار بيانٍ جديد يعلن خلاله تمديد العمل بالتعميم رقم 161 لسحوبات الدّولار عبر منصة "صيرفة".

ولفتت المصادر إلى أنَّ هذا التعميم سيكون كالتعاميم السابقة، ومن المفترض أن يمهّد الطريق لسيولة دولارية جديدة في السّوق وسط إستمرار العمل بـ"صيرفة" على النحو المُعتاد.