أزمة جديدة ستواجه سياراتكم.. إكتشفوا ما يحصل في "النافعة"

قالت مصادر ناشطة ضمن دوائر النافعة لـ"لبنان24" إنّ هناك كلاماً عن إمكانية بروز أزمة جديدة تلوح في الأفق ضمن أروقة النافعة وتتعلّق بـ"دفاتر السيارات"، إذ تبيّن أن هناك تأخيراً تقنياً حصل مؤخراً على صعيد إصدار تلك الوثيقة الثبوتية رغم إتمام معاملات التسجيل للسيارات الأجنبيّة.

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ولفتت المصادر إلى أنّ هناك ترقباً لما قد يجري على هذا الصعيد، باعتبار أن هذه الأزمة ستعني عدم إستيفاء السيارات الأجنبية المسجلة حديثاً كافة الشروط القانونية لقيادتها، وأضافت: "دفاتر السيارات ضروريّة من أجل الحصول على اللوحات أيضاً، وإن لم تصدر فإنَّ المواطنين لن يتمكنوا من التنقل عبر سياراتهم".