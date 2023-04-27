"تقاطع مصالح".. ما حقيقة وجود تنسيق "عوني-قواتي" تحت الطاولة؟!

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لكنّ المشكلة الأساسيّة والجوهريّة التي يصطدم بها هذا "المنطق"، تبقى في العلاقة "شبه المقطوعة" بين "التيار" و"القوات"، فالاتصالات بينهما "محصورة" بالواجبات السياسية والاجتماعية لعدد من النواب، فيما الحوار "مرفوض"، أقلّه في العلن، خصوصًا من جانب "القوات" التي ترفض تلقّف ما توصف بـ"اليد الممدودة" من جانب "العونيّين"، تفاديًا لتكرار ما بات يحلو لأوساطها نعته بـ"خطيئة" تفاهم معراب.بيد أنّ ما هو مرفوضٌ في العلن، قد لا يكون كذلك خلف الكواليس، حيث تنتشر بعض الأقاويل منذ أيام عن "تنسيق" حاصل بين الطرفين "تحت الطاولة"، وصل لحدّ "تبادل الأدوار"، الذي تجلّى في "مزايدة" بعض "العونيين" على "القوات" في التصويب على "حزب الله" في بعض المواقف، فما حقيقة هذا الأمر؟ هل ينجح "تقاطع المصالح" بين الجانبين في إعادة وصل ما انقطع، ولو تحت عنوان "التفاهم على الرئيس"، ليس إلا؟!يؤكد العارفون وجود "تقاطع مصالح" واضح بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، عنوانه "مواجهة" ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، خصوصًا في ضوء ارتفاع "أسهم" الأخير، وصولها إلى أوجه، مع تصنيفه "المرشح الأكثر جدّية والأوفر حظًا" وفق الحسابات الداخلية والخارجية على حدّ سواء، ولو كان لكلّ منهما أسبابه "الموجبة"، والمتفاوتة بطبيعة الحال، في خوض هذه "المعركة".فعلى الرغم من الاختلافات "الفاقعة" بينهما، يتفق "التيار" و"القوات" على رفض وصول فرنجية إلى قصر بعبدا، حيث يخوض الأول "معركة فعلية" في مواجهته، دفعته إلى إعلان "شبه قطيعة" مع حليفه الوحيد، "حزب الله"، حتى إنّ أيّ اتصالات "معايدة" لم تُرصَد بينهما في الأيام الأخيرة، كما كان يحصل في السابق، وهو يصرّ على كونه "ممرًا إلزاميًا" لانتخاب رئيس، يجب أن يكون "تحت مظلّته"، ولو لم يكن "عونيًا".وتتقاطع "القوات" مع "التيار" على رفض انتخاب فرنجية، لكن وفقًا لقناعاتها التي لا تتفق فيها مع "التيار"، وأولها كون عهد رئيس تيار "المردة" سيكون استكمالاً لعهد الرئيس السابق ميشال عون، باعتبار أنّ "مرشح حزب الله" لن يُعطى ما لم يُعطَ لعون قبله، وبالتالي لن يكون قادرًا على إحداث أيّ "فارق"، بل قد تشكّل ولايته تكريسًا للانهيار الشامل، فضلاً عن أنّ "القوات" تريد رئيسًا "يواجه حزب الله"، وهو ما لا يمكن أن يسري على فرنجية.لكن، إذا كان "التيار" و"القوات" يتفقان على ضرورة "مواجهة" ترشيح فرنجية، وإذا كان الجانبان مقتنعين في الصميم بأنّ "تفاهمهما" يمكن أن يشكّل "فيتو" في وجه رئيس تيار "المردة"، خصوصًا إذا ما ارتقى لمستوى الاتفاق على مرشح "مضاد"، فإنّ المعطيات المتوافرة لا توحي بأنّ أيّ "تقدم" قد أحرز على خط التنسيق بينهما، علمًا أنّ كلّ ما يُحكى عن "تواصل" يبقى محدودًا، بمستويات لا تصل إلى "القيادات".ويتحدّث العارفون في هذا السياق عن "هواجس متبادلة" بين الطرفين، تمنع تحقيق أيّ تقدّم، فـ"التيار" وإن أصرّ على أنّ "القواتيين" سيأتون إليه عاجلاً أم آجلاً، لا يبدو راغبًا في "توسيع" حدود التقارب، أبعد من التفاهم على مرشح موحّد، لا يستفزّ "حزب الله" بالضرورة، علمًا أنّ "القواتيين" يتوجّسون من مواقفه، بعدما أعاد فتح "صفحة الحرب" التي كان يفترض أن يكون تفاهم معراب قد طواها إلى غير رجعة.وعلى المنوال نفسه، يعتقد "القواتيون" أنّ "التيار" لا يسعى سوى للاستفادة منهم من أجل "قطع الطريق" على فرنجية، لا أكثر ولا أقلّ، وهو لن يتأخّر في "الانقضاض عليهم" من جديد، متى تحقّق هذا الهدف، بل إنّهم لا يستبعدون أن يضع يده بيد "حزب الله" من جديد بعد ذلك، للاتفاق معه على مرشح غير رئيس تيار "المردة"، وهم لذلك غير قادرين على أخذه "على محمل الجدّ"، أو "تصديق" فكرة التحاقه بالمعارضة.